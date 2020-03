100 milioni di euro per Paul Pogba. La Juventus è pronta a stanziare il budget per partire all'assalto del centrocampista del Manchester United. Grande pallino di Fabio Paratici, Pogba potrebbe lasciare presto l'Inghilterra e non gli dispiacerebbe un ritorno a Torino dove ha lasciato tanti amici e un pezzo di cuore. La società bianconera sta mettendo da parte una somma di denaro importante per convincere i Red Devils a far partire il giocatore e per superare la concorrenza del Real Madrid, dove c'è Zizou Zidane che già da tempo ha chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo.