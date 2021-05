Come è consuetudine fare in casa Juventus, anche quest'oggi la società, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri ad un ex calciatore. A spegnere le candeline - oggi 34 - è Arturo Vidal e proprio a lui è dedicata la grafica pubblicata dai responsabili della comunicazione bianconera. Molti tifosi, però, hanno dimostrato la propria contrarietà: il cileno è stato bollato come un traditore per il suo passaggio all'Inter e diverse persone hanno ricordato anche il suo gol contro la Juve. Quanto successo è sintomo, per l'ennesima volta, di come il calcio non abbia memoria e di come le cose possano cambiare nel giro di un anno,



Nella gallery dedicata puoi leggere le reazioni dei tifosi agli auguri ad Arturo Vidal