Dal sito ufficiale dellaUndici anni.L’otto settembre 2011 è una data che tutti noi ricordiamo con un sorriso, e con un po’ di commozione. Una sera di festa, luci, fuochi d’artificio. Di tagli del nastro, di sorrisi di chi oggi ci guarda da lassù, di parole che scaldavano il cuore a noi, “Gente della Juve”, che seguivamo la cerimonia in tv o, per la prima volta, proprio li.Allianz Stadium. Casa nostra.Chi c’era, quell’otto settembre, o tre giorni dopo l’unidici, quando una valanga di gol battezzò ufficialmente l’impianto in Serie A, ricorda perfettamente quell’emozione, quel sospiro trattenuto entrando per la prima volta.“Chissà come sarà”.Meraviglioso. Ecco com’era, e com’è ancora oggi. In undici anni ha vissuto infinite vite: trionfi, tanti, sconfitte, molte meno, emozioni, sempre, malinconia, in quei mesi in cui si giocava senza la Gente della Juve.Oggi è tornato casa, per tutti, per vivere una festa che si rinnova ogni partita e che proprio da questa stagione è ancora più bella, emozionante e divertente, anche prima del fischio d’inizio.Meraviglioso.Ricordatevi, domenica, quando varcherete i cancelli, quella sensazione di 11 anni fa: provarla di nuovo è il modo migliore di fare gli auguri alla nostra Casa.