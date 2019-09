Your browser does not support iframes.

Sorrisi social per i giocatori della Juventus dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia. A decidere la sfida del Rigamonti è stato un destro di Pjanic da fuori area, specialità della casa: "Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone - scrive su Instagram - scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi". Lontano ma vicino Douglas Costa, che nonosta te l'infortunio ha voluto mandare un messaggio alla squadra, anche lui attraverso Instagram: "Ogni partita affronteremo avversari che proveranno a metterci in difficoltà. Siamo pronti ad incassare, ma alla fine non moriamo mai".