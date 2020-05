Il 14 maggio è un anniversario non da poco per la Juventus. Negli anni i bianconeri hanno giocato la partita di Perugia, festeggiato l'accesso alla finale di Champions League del 2003 (con il giallo a Nedved) e festeggiato lo scudetto del 2006, quello poi tolto da calciopoli. Questa mattina su Twitter la Juve ha ricordato proprio quell'avvenimento. Il match contro la Reggina giocato al San Nicola di Bari e vinto 2-0 dalla Juve con gol (guarda un po') di Del Piero e Trezeguet.



I festeggiamenti social non sono piaciuti ai tifosi dell'Inter che hanno letteralmente invaso il profilo Twitter della Juventus commentando a più non posso, quasi 200 commenti in poche ore e le risposte dei bianconeri non sono mancate, ovviamente. Tutti contro tutti...