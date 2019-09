Juve in Scozia. Che continua a vincere. No, nessun 'trapianto' o trasloco. Semplicemente si registrano i successi 'bianconeri' altrove, e stavolta all'estero. Capiamoci meglio: il Kilmarnock ha battuto quest'oggi il St. Johnstone per 1-0. Lo allena Angelo Alessio, lo storico vice di Antonio Conte alla Juve e al Chelsea. Una soddisfazione enorme, che viene condivisa da diversi giocatori con un passato alla Juventus, che con il Kilmarnock ha un rapporto importante, che spesso va oltre gli affari. In Scozia resistono il portiere rumeno Laurentiu Branescu e il difensore Dario Del Fabro, l'anno scorso all'Under 23 di Zironelli.