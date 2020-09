Esattamente nove anni fa lo Juventus Stadium (divenuto Allianz del 2017) veniva inaugurato con un'amichevole tra la Juve e il Notts County, la squadra inglese da cui traggono origine le maglie bianconere che caratterizzano e rendono riconoscibile la Vecchia Signora in tutto il mondo. Così come riconoscibile è divenuto proprio lo stadio della Continassa, prima pietra miliare di un progetto di rinnovamento che ha portato al ciclo dominante della Juventus ancora in corso. Il club ha voluto ricordare questo speciale compleanno e quella cerimonia con delle foto sui propri canali social ufficiali.