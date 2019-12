, così la Juventus ha inviato i propri auguri al centrocampista gallese, con un video a lui dedicato in occasione del suo compleanno. Una bella occasione per rivivere tutte le emozioni di questo avvio di stagione, pur tra alti e bassi. Nella speranza che il 2020 possa portare con sé un Ramsey più prestante e più decisivo in casa bianconera: