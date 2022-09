La Juve pareggia a Firenze, ma i tifosi insorgono. Sui social sono tutti contro Massimilianoe contro una prestazione che fa preoccupare. La Juventus segna subito, poi sbaglia il 2-0, subisce il pari e da lì in poi si spegne, completamente. Ne ricava un punto, ma senza mai calciare in porta nel secondo tempo, soffrendo contro la Viola. Risultato? Impossibile da accettare per i tifosi, che hanno subito chiesto la testa di Max Allegri. E l'hashtag è finito in tendenza: #