"Per lo spettacolo accomodarsi al cinema, sogghignava Allegri in tempi meno avventurati: figurarsi adesso che la Juve è ai minimi storici e fa fatica con chiunque, compresa l'ultima della classe. Ma sono questi i momenti in cui mettere da parte i quarti di nobiltà e sapersela giocare da proletari. A Salerno la squadra è stata almeno capace di farlo, delegando al solo Dybala la cura dell'estetica, i colpi di classe del tempo che fu. [...] Ma è bastato per capire come la Juve sia nella migliore delle ipotesi in fase di convalescenza, non ancora di guarigione. Alla fine del girone d'andata mancano quattro partite, tutte ampiamente alla portata della Juve che, vincendole, girerebbe a quota 36 [...]. Ma quale Juve? Quella che almeno a Salerno ha controllato la partita all'inizio e alla fine, o quella che ha trovato il modo in quel quarto d'ora di tremare di fronte ai tentativi non più che coraggiosi di un'avversaria così modesta? Ah, saperlo". Così, La Stampa ha commentato le vicende legate alla Juventus e la partita di ieri sera contro la Salernitana.