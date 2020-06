La Juventus punta i riflettori in casa Roma: ai bianconeri piacciono i due gioiellini giallorossi. Il primo classe '97, l'altro nato nel 1999, sono due giocatori giovani, di qualità e che conoscono già il campionato italiano. Profili ideali per la Juve che verrà: Paratici proverà a fare un tentativo, magari inserendo nell'affare il cartellino di Daniele Rugani, indiziato numero uno a lasciare la Juventus che in difesa ha problemi di abbondanza (5 centrali).