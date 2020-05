Nei continui contatti tra Juventus e Barcellona i nomi più caldi sono quelli di Miralem Pjanic e il brasiliano Arthur. Se il bosniaco ha accettato il trasferimento in Spagna, però, lo stesso non ha fatto il classe '96, che ha quindi bloccato ogni altro discorso tra i due club. Dopo alcuni tentativi negli ultimi giorni, secondo Sport la Juve ha capito che non c'è verso di convincere Arthur a venire in Italia, e ha fatto un passo indietro rinunciando a quel centrocampista che tanto piace a Sarri.