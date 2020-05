4









Sono tanti i profili che la Juve sta seguendo per rinforzare il reparto d’attacco, e sono diverse le trame di mercato sull’asse Torino-Londra. Nel Chelsea ci sono due giocatori che interessano e molto alla Juve, entrambi in scadenza. Uno, Willian, è un profilo seguito da diverso tempo. L’altro, Pedro, è una nuova idea per l’attacco.



Eh sì, perché la notizia degli ultimi giorni, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è proprio questa: la Juve è interessata a Pedro, laterale d’attacco, scuola Barcellona, in scadenza con Chelsea. Nel caso in cui, come sembra, lo spagnolo decidesse di liberarsi a parametro zero, ecco che la Juve sarebbe pronta a fare la propria mossa. L’indicazione arriva direttamente da Maurizio Sarri: il tecnico apprezza e si fida di Pedro, così come l’esterno si è trovato benissimo con Sarri. Un’idea, al momento, per Fabio Paratici. Che però ben presto potrebbe concretizzarsi.