Mauro Icardi è un sogno, Arek Milik l'obiettivo più concreto. Con questo scenario la Juventus si è tuffata da tempo nella caccia alla punta centrale per il prossimo anno. Il Napoli vuole 40 milioni di euro senza contropartite per l'attaccane polacco: nonostante il contratto in scadenza nel 2021 il presidente De Laurentiis non si sposta di un centimetro dalla sua richiesta, a nulla sono serviti i tentativi di Paratici di inserire Bernardeschi, Rugani e Romero nella trattativa.



LE CARATTERISTICHE - Un'altra pista è quella che porta all'attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez. Dopo averlo fatto osservare dal suo staff, a Fabio Paratici sono arrivati riscontri positivi sul messicano, offerto ai bianconeri dal suo agente Jorge Mendes. Bravo col pallone tra i piedi e quando gioca spalle alla porta, è una punta forte fisicamente che "riempie l'area". Ha girato l'Europa tra Atletico Madrid e Benfica, trovando la definitiva esplosione a 29 anni con la maglia del Wolverhampton in Premier League. In questa stagione ha già raggiunto il suo record di gol personale, e i dirigenti della Juve lo ritengono adatto a giocare insieme a Ronaldo e Dybala.



LA RICHIESTA - Proposto da Mendes, dicevamo. L'agente che tra gli assistiti ha anche Cristiano Ronaldo e al Wolverhampton è di casa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Mendes avrebbe anche fatto sapere alla Juve che il trasferimento si potrebbe fare anche sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per aiutare il bilancio bianconero. Tutti ottimisti quindi, ma quando i Wolves sono stati contattati è arrivata la richiesta choc: gli inglesi vogliono una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro per far partire Jimenez, senza contropartite. Un messaggio che lascia perplessa la Juventus, una pretesa che non può essere soddisfatta dai bianconeri in questo momento. Paratici però non molla la pista Jimenez ed è pronto ad aprire una trattativa, ma i Wolves devono abbassare la richiesta.