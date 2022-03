In casa Juve il tema del momento è legato esclusivamente al mancato rinnovo di Paulo Dybala che, ha diviso in due il popolo bianconero. Tantissimi i sostenitori della Joya che sono rimasti delusi dall'esito che è maturato da questa operazione, ma altrettanti sono anche quelli che invece condividono la decisione presa da Madama. Ecco che dunque, il passo successivo sta nel portare all'ombra della Mole un giocatore che sia all'altezza di sostituire il numero 10 argentino, senza però trascurare le altre piste sondate nelle settimane precedenti.



IL TALENTO DELL'AJAX - E' noto a tutti infatti, che il reparto dove bisognerebbe apportare maggior qualità è il centrocampo. Manca un vero e proprio regista, oltre ad un uomo che sappia fare bene entrambi le fasi, oltre a quella di interdizione. Ecco perchè la società della Continassa avrebbe messo nel mirino il talento dell' Ajax Ryan Gravenberch, per il quale sarebbero già stati avviati i primi contatti. La società bianconera punta sui buoni rapporti cuciti con Mino Raiola (procuratore del calciatore) e spera che la trattativa possa andare in porto a giugno 2023, quando Gravenberch si svincolerà dai Lancieri. LA MINACCIA - La richiesta del club olandese si aggira attorno ai 35/40 milioni di euro, contro i 25 che offrirebbe la Juve per 'iniziare a discutere', ma la sensazione è che con un cifra vicina ai 30 milioni più annessi bonus, si possa raggiungere la fumata bianca. L'unico ostacolo sarebbe però rappresentato dalla forte concorrenza che, in queste ultime ore è diventata insidiosa per i bianconeri. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, anche il Bayern Monaco avrebbe fatto il suo ingresso in scena per il classe 2002, complicando e non poco l'operazione dei bianconeri. Al momento, la Juve resta ancora in forte vantaggio, ma da qui ad agosto ogni scenario potrebbe evolversi.