Sergino Dest è l'ultima idea di Fabio Paratici per la fascia della Juve. Il terzino dell'Ajax, classe 2000, piace molto ai bianconeri che sono convinti di andare fino in fondo. Come riporta Calciomercato.com, il club olandese vuole almeno 20/25 milioni di euro per farlo andar via. La Juve ha avviato i contatti, con l'agente del giocatore Jonathan Barnett della Stellar Group ci sono ottimi rapporti (stesso procuratore di Szczesny): l'Ajax vorrebbe tenerlo un altro anno ma davanti a un'offerta importante potrebbe lasciarlo partire.