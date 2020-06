Continuano ad alimentarsi le voci che vedono la Juventus interessatissima ad Houssem Aouar , talento classe ’98 del Lione. Non è un mistero,lo segue da tempo, ancor prima dell’ottavo di finale di Champions League di febbraio in cui il centrocampista francese dominò i 30-40 metri di campo di competenza, ammaliando i presenti. Come riporta il Corriere dello Sport,(i tifosi sarebbero entusiasti) sono pronte a muovere passi concreti per Aouar, il cui prezzo del