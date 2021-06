La Juventus vuole fare sul serio per Saul Niguez dell'Atletico Madrid. Ne sono convinti in Spagna, dove il Mundo Deportivo racconta che il centrocampista è in uscita dai Colchoneros ed è seriamente entrato nel mirino dei bianconeri come un obiettivo concreto di mercato. Classe '94, sullo spagnolo ci sarebbe anche l'interesse del Manchester United.