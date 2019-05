Non solo Milinkovic Savic. Giovane, forte, duttile e con qualità. Ecco perché la Juve si è innamorata di Nicolò Zaniolo ed ecco perché può accelerare nelle prossime ore, nonostante non ci sia ancora un nome ufficiale per la panchina bianconera. Come riporta Tuttosport, lunedì Paratici è stato avvistato a Milano in compagnia di Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, a margine del premio Gentleman. Un incontro volto a mantenere saldo il proprio interesse nei confronti del giocatore, sui cui diverse squadre - soprattutto il Tottenham - hanno messo gli occhi.