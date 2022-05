Missione londinese per Federico Cherubini. Accompagnato da un fidato collaboratore, il ds ha incontrato procuratori e dirigenti e preso contatti per altri due filoni di mercato che possono decollare nei prossimi giorni. Il brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes di cui vi abbiamo già parlato - difensore centrale in possibile uscita dall’Arsenal - e soprattutto le cessioni: ieri Cherubini ha approfondito i discorsi con alcuni dirigenti interessati a potenziali esuberi juventini, come Arthur, la cui partenza resta in programma a maggior ragione per le insofferenze del giocatore. Ad oggi l’Arsenal è in prima linea, anche se senza qualificazione in Champions i fondi saranno meno.



Come riporta Tuttosport, a proposito di società londinesi: occhio alle mosse del West Ham che con i Gunners condivide i sondaggi condotti per Moise Kean. In casa Juventus stanno cercando di capire se la punta possa essere rivendibile a cifre congrue nonostante l’accordo tra i bianconeri e l’Everton lasci presupporre che prima di qualsiasi altra mossa il cartellino debba essere riscattato. Agli Hammers piace il profilo di Kean, ma non sono i soli. Alla Continassa quasi nessuno è blindato a priori, anche se Weston McKennie sarebbe tra coloro che fanno parte della Juve che verrà, ma se il mercato chiamasse...