I quotidiani sportivi in edicola domani aprono con i risultati della 17a giornata di campionato. "La Juve fa paura" titola il Corriere dello Sport dopo la vittoria della squadra di Pirlo col Sassuolo. "Bianconeri ora a ridosso delle posizioni di vertice con una gara da recuperare". In taglio alto la rivale di domenica prossima: "Conte frena l'Inter. Antonio, indietro tutta". Per Tuttosport "3 sms al Milan, la Juve non molla. I bianconeri restano a 7 punti dai rossoneri, ma in due giornate ne hanno recuperati 5 all'Inter". Spalla dedicata proprio ai nerazzurri: "Si buttano via, nervi tesi Conte". Infine l'apertura della Gazzetta dello Sport: "Occhio Conte, arriva la Juve" con riferimento alla supersfida in programma domenica prossima a San Siro. Mentre in alto "Ibra ricomincia da +3" con riferimento alla posizione di classifica del Milan, capolista con 3 lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri.