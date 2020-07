Sul proprio sito ufficiale la Juventus fa il consueto focus sui prossimi avversari:



Penultimo appuntamento di questa Serie A all'Allianz Stadium: la Juventus ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri. I blucerchiati, reduci dal ko 2-1 nel derby della Lanterna (prima stracittadina persa da Ranieri in Italia), occupano il quattordicesimo posto in classifica, con 41 punti conquistati in 35 gare, di cui 19 in trasferta. Lontano da Marassi, la Samp ha vinto tre delle ultime quattro gare.



LA RIPARTENZA - Sono 15 i punti raccolti dalla Samp da quando è ricominciato il campionato. Un rendimento che ha permesso di lasciarsi alle spalle la zona retrocessione, con un mese di luglio da incorniciare. Alla ripresa, a giugno, sono arrivate tre sconfitte contro Inter, Roma e Bologna, poi il filotto, interrotto solo dal ko con l'Atalanta prima del derby, con importanti successi anche su avversarie dirette come Lecce, Udinese e SPAL, con un ottimo feeling con il gol: nelle ultime quattro vittorie la Samp ha sempre segnato tre reti.



IL MOMENTO D'ORO DI GABBIADINI E BONAZZOLI - Nell'ultimo mese hanno brillato, trascinando i blucerchiati, due giocatori in particolare: Manolo Gabbiadini e Federico Bonazzoli. Per il primo i gol in campionato finora sono 11, capocannoniere della squadra al pari di Fabio Quagliarella: 5 di questi realizzati dopo la ripresa del campionato. Per Bonazzoli, invece, lo score è di 6 gol, quattro post lockdown. Oltre agli attaccanti, naturalmente, c'è anche tanto altro dietro la solidità data da Ranieri: il lavoro del centrocampo, per esempio, dove Albin Ekdal è di fatto un insostituibile, con 32 presenze, secondo solo a Emil Audero, che conta 35 apparizioni.