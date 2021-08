"Massimiliano Allegri torna a vivere un compleanno in bianconero! Il nostro Mister compie oggi 54 anni e festeggia all’inizio della sua seconda avventura alla guida della Juventus. Un’avventura iniziata con quell’entusiasmo e quella passione che avevamo imparato a conoscere e apprezzare nei primi 5 anni insieme.È, ovviamente, un compleanno trascorso al lavoro, nel pieno della preparazione e con i prossimi obiettivi ben chiari in mente. L’inizio del campionato è imminente e la sfida contro l’Udinese che inaugurerà la nuova Serie A rappresenterà la prima gara ufficiale da vivere di nuovo sulla nostra panchina, per cominciare ad andare a caccia di altre vittorie. Prima, però, in occasione dell’amichevole contro l’Atalanta, l’emozione di tornare all’Allianz Stadium insieme ai nostri tifosi che, intanto, ne siamo sicuri, si uniscono ai nostri auguri.Buon compleanno, Mister!"