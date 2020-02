Più di un portiere,per la Juventus è stato simbolo e leggenda. Oggi l'ex giocatore bianconero, ma anche allenatore, compie 78 anni anni e la Juventus ha deciso di fargli degli auguri speciali attraverso il profilo Twitter del club: "Tanti auguri Leggenda" è la didascalia pubblicata insieme a una foto in bianco e nero che ritrae Zoff ai tempi della Juventus. In bianconero ha totalizzato 476 presenze in tutto, con 351 gol subiti e ben 230 partite senza subire gol. Per lui a Torino sei scudetti (1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81 e 1981/82), due Coppa Italia (1978/79 e 1982/83), una Coppa Uefa (1976/77).