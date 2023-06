. Zinedine Zidane compie oggi 51 anni e la Juventus gli ha fatto gli auguri di buon compleanno sui propri profili social. La normalità per un ex bianconero, ancora più sentiti viste le 5 stagioni (dal 1996 al 2001) trascorse insieme, tra successi e vittorie. Con la sua eleganza in campo, con il suo talento, con il suo essere vero campione, Zizou ha fatto innamorare tutti gli juventini e conquistati per sempre. Di recente, più volte, è stato avvicinato alla Juventus e alla sua panchina, anche in questa stagione e così proprio una parte dei tifosi si è fatta sentire sotto quei post: "Zizou, salvaci tu" e "Annunciatelo", questi i messaggi per lui. Insomma, Zidane come quell'ex indimenticabile che in molti sperano di ritrovare... al posto di Allegri.