Certi amori fanno sì dei giri immensi, ma non per questo sono destinati a tornare. Anzi. La Juve ha fatto infuriare i suoi tifosi. Come? Con un semplice tweet di auguri a Gianluca Zambrotta, grande ex dell'era Lippi che dopo Calciopoli ha deciso di lasciare i bianconeri. Ed è questo che principalmente viene imputato all'ex terzino, campione del mondo nel 2006: il tradimento. Mai digerito. 'Cancellate', 'vergognatevi' e tante altre (per nulla) carinerie sono piovute sui media bianconeri. Ecco una serie di commenti, sono nella nostra gallery...