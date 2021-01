Ha vinto il nono scudetto consecutivo, trampolino di lancio per il decennio di egemonia. Ma ha pure perso in palcoscenici importanti, come la finale di Supercoppa, Coppa Italia e, soprattutto, Champions League. Ha provato a rivoluzionare il gioco della Juventus senza mai guadagnarsi la piena fiducia dell’ambiente. Il suo ciclo è durato solo una stagione, lasciando il posto all’esordiente Pirlo. Oggi, 10 gennaio, Maurizio Sarri compie 62 anni, celebrati dal club bianconero attraverso un tweet, sotto il quale si sono divisi tanti tifosi della Juve, tra chi porta rispetto per il lavoro svolto dal toscano e chi non rimpiange il suo operato.



