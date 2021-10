Rimane rovente, la questione Aaron, in casa. Continua a far discutere, infatti, il fatto che il centrocampista abbia giocato, in questa stagione, più minuti con la nazionale gallese che con la maglia della Juventus. Inoltre, le parole dello stesso calciatore dal ritiro della sua selezione, non hanno di certo fatto piacere ai tifosi bianconeri. Quindi, intorno a lui infuriano le voci di mercato, che lo vedrebbero partente già a gennaio. In pole, ildella nuova proprietà saudita. Nell'ultimo posto pubblicato dalla Juventus, di buona fortuna a Ramsey, i tifosi della Juventus si sono trasformati proprio in tifosi dei Magpies.