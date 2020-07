1









'Buon compleanno, Antonio Conte'. Il messaggio arriva... dalla Juve. Sì, tutto vero: i bianconeri hanno fatto gli auguri all'allenatore dell'Inter, immortalandolo in una foto da giocatore di metà anni Novanta. Ebbene, i tifosi sui social non l'hanno presa benissimo: "Cancella", "Non scherzate" i più gettonati. Ma c'è anche chi l'ha difeso: "Il disagio nei commenti. Ma limitarsi a fare semplicemente gli auguri ad una vecchia bandiera della Juve, nonché autore della nostra rinascita dopo che hanno tentato di distruggerci no?! È così difficile attivare qualche neurone? Abbiate un po' di riconoscenza e di memoria", il commento di Jay 38.



