Buon compleanno ad Antonio Conte! pic.twitter.com/DhcFagbY5q — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2021

Il 31 luglio del 1969 nasceva. Sì, lui. Ex centrocampista della Juventus, capitano e allenatore. Un pezzo di storia bianconera, prima in campo e poi in panchina.- forse un po' freddi rispetto a quanto siamo abituati a vedere per gli altri ex - nonostante il suo recente passato all'Inter dove ha vinto l'ultimo scudetto: "Buon compleanno ad Antonio Conte!" è il testo del tweet. Scorrendo i commenti sotto al post, i tifosi della Juve si dividono tra chi non gli perdona il suo passaggio in nerazzurro e chi invece ci passa sopra per i tanti trofei vinti con la Juve.