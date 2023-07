È diventata una figura divisiva. Frutto, questo, di due decisioni in particolare: lasciare lanei primi giorni di preparazione estiva e poi l’approdo all. In più, il gestaccio ad Andreacatturato dalle telecamere posizionate allo Stadium. Prima, anni di gloria e vittorie, la fascia da capitano al braccio e l’inizio del ciclo vincente in panchina.Parliamo di Antonioche oggi compie 54 anni. E oggi la Juventus gli ha fatto gli auguri sui social. Auguri che hanno diviso i tifosi,