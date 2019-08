di Nicola Balice

Fuori tutti. Fuori Moise Kean, la sua attesa è finita: Mino Raiola ha trovato l'intesa definitiva con l'Everton dopo tre giorni trascorsi a ultimare i dettagli sul contratto che lo legherà ai Toffees fino al 2024 con un ingaggio da 3 milioni netti più bonus, sabato visite e sbarco a Liverpool. Fuori Mario Mandzukic, questa almeno è l'intenzione: il centravanti croato ha dato l'ok al trasferimento al Manchester United, ma tutto è legato alla maxi-operazione che coinvolge anche Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Fuori pure la Joya, la Juve ha deciso nonostante la resistenza del numero 10 bianconero: la Juve ha deciso anche la destinazione, quella che per il momento Dybala sembra proprio non voler accettare sotto il bombardamento incrociato di United e Fabio Paratici. E fuori anche Gonzalo Higuan: il Pipita seduto in riva al fiume sta vedendo scorrere “i cadaveri” di tutte le altre punte ma resta nella lista dei partenti secondo il programma steso in Continassa. Fuori tutti allora. E se tutto va come la Juve spera, impresa non semplice, poi si riaprirà anche il mercato in entrata.



UN ALTRO COLPO – Non potrà bastare il solo Lukaku per rimpiazzarne quattro. E forse nemmeno l'eventuale riapertura di almeno uno tra i delicati fronti legati a Mauro Icardi e Federico Chiesa, così diversi tra loro. Fare fuori tutto, infatti, serve alla Juve per programmare un grande colpo ancora. Magari a centrocampo, o sulla trequarti. Magari sempre collegando i propri interessi a quelli del Manchester United e le altri grandi della Premier. Se l'8 agosto dovesse trascorrere senza che Paul Pogba abbia lasciato la base, a quel punto il fulcro del mercato diventerà Sergej Milinkovic Savic: vicinissimo allo United, ma anche lui in stand-by. E se l'8 agosto dovesse scivolare via senza che il Manchester City abbia concretizzato il proprio assalto a Isco, anche il talento spagnolo del Real Madrid potrebbe tornare di estrema attualità in casa Juve. Solo alcune delle idee che ora non possono essere approfondite. Ma se la Juve sta facendo fuori tutti è perché vuole continuare a crescere. Facendo spazio in organico e a bilancio.