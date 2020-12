Raramente come stasera le reazioni su Instagram dei giocatori della Juventus dopo una partita suonano tutte così simili. In una buona metà dei post pubblicati da giocatori bianconeri dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium contro l'Atalanta, infatti, c'è l'espressione "Partita difficile". Perché questa è la sensazione emersa dalla sfida contro la Dea: quando si alza il ritmo e la gara si sporca, si rischia di perdere qualche misura e qualche riferimento. E allo stato attuale, ciò si traduce in difficoltà anche emotiva di andarsi a prendere la vittoria.

Qua in gallery potete vedere tutti i post dei giocatori della Juve nelle ore successive al match pareggiato contro la squadra di Gasperini: spicca il rammarico di Bonucci per aver "celebrato" così la 300esima presenza in Serie A con la maglia bianconera