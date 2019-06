a Torino. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , Fabio Paratici si è mosso in anticipo per il centrocampista francese e ha un piano ben stabilito in mente per chiudere l'affare. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti a fare follie per Pogba: Pauloper soddisfare la richiesta del Manchester United. E la Juventus potrebbe essere favorita dal, che consentirebbe di detassare l'ingaggio in doppia cifra del francese.