Ci siamo. La trattativa tra Emre Can e il Borussia Dortmund è in dirittura d'arrivo. Operazione complessiva da 25-30 milioni e tedesco pronto per un contratto da quattro anni. In queste ore c'è da segnalare anche un inserimento in extremis del Bayern Monaco, respinto però dallo stesso Emre Can convinto ormai dal Borussia Dortmund.



La Juventus fa cassa però, infatti, grazie alla cessione di Emre Can registra una buona plusvalenza. L'ingaggio del tedesco pesava 11,8 milioni alle casse bianconere. Conti alla mano, perciò, la plusvalenza della Juventus sarebbe d circa 13 milioni.