La Juventus è il club più vincente in Italia. Questo non lo scopriamo certo oggi. Ma quanti trofei ha vinto esattamente la Vecchia Signora nella sua storia lunga 123 anni? La Supercoppa Italiana alzata al cielo di Reggio Emilia l'altroieri sera è il titolo numero 71, considerando sia quelli nazionali (cifra tonda e inarrivabile: 60) che gli 11 internazionali. Un bilancio che fa impallidire, addirittura doppiandole riguardo ai titoli italiani, le altre due big storiche del calcio italiano, le milanesi, che pur in questo momento stanno lottando per lo scudetto tenendo ben a distanza i bianconeri.



Qua in gallery il raffronto tra i trofei della Juve e quelli di Milan (che, va detto, ha il record italiano dei titoli internazionali) e Inter: