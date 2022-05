Dal sito ufficiale della Juventus:



La Juventus ha giocato la partita numero 3000 nella sua storia nella Serie A a girone unico: il bilancio è di 1652 vittorie, 810 pareggi e 538 sconfitte.



La Fiorentina ha vinto una partita di Serie A al Franchi contro la Juventus per la prima volta dal 15 gennaio 2017.



Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono scesi oggi in campo contemporaneamente per la 200ª volta in Serie A con la maglia della Juventus. Leo ha raggiunto oggi Dino Zoff al 7º posto nella classifica per presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (476).



Giorgio ha chiuso la sua esperienza alla Juventus con 561 presenze in tutte le competizioni: solo Alessandro Del Piero (705) e Gianluigi Buffon (685) ne hanno collezionate di più con i bianconeri.



100ª partita da titolare con la maglia della Juventus per Adrien Rabiot, considerando tutte le competizioni.