Juan Cuadrado con la Colombia e Paulo Dybala con l'Argentina si sono qualificati ai quarti di finale di Copa America. Ecco il racconto della Juventus:



"Come per Alex Sandro, continua l'avventura in Copa America anche per Juan Cuadrado e Paulo Dybala. I due bianconeri hanno partecipato alle vittorie di Colombia e Argentina, che si qualificano così ai quarti di finale della competizione.



Juan Cuadrado è partito da titolare (58' in campo per lui) nel tridente con Falcao e Diaz nell'1 a 0 dei Cafeteros contro il Paraguay firmato dal tiro cross di Cuellar. Un successo che permette alla Colombia di passare il turno ne gruppo B da prima della classe.



Nello stesso gruppo, l'Argentina cercava disperatamente una vittoria per strappare il secondo pass al prossimo round di Copa America. Contro il Qatar, l'Albiceleste passa in vantaggio con la rete di Lautaro Martinez nel primo tempo e raddoppia nel secondo con Sergio Aguero, imbeccato da Paulo Dybala (subentrato dalla panchina nella seconda frazione). Ai quarti, La Joya incontrerà il Venezuela venerdì 28 giugno (alle ore 21:00).



Questa notte, l'Uruguay di Rodrigo Bentancur chiude i gironi della competizione cercando una vittoria con il Cile, che gli permetterebbe di garantirsi il primo posto nel gruppo C".