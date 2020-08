1









Tra i tanti motivi che hanno porta la Juventus ad esonerare Maurizio Sarri, c’è anche quella scintilla, che deve scattare per far funzionare un progetto. Ecco, l’impressione è che questa scintilla non sia mai esplosa con il gruppo, e diverse testimonianze dei calciatori lo dimostrano. Uno con cui il tecnico toscano non si è lasciato in buoni rapporti è Emre Can, a cui ha riservato poco spazio. Successivamente è stato scaricato dal club, vendendolo al Borussia Dortmund per 25 milioni di euro. Alla notizia dell’esonero, il centrocampista tedesco ha messo like sui social, a confermare che tra loro due non c’è stato neanche un accenno di intesa.