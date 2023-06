Le parole di Gabriele“Io faccio il vice-presidente della Uefa come sono presidente della Figc. Credo molto nell’autonomia della giustizia. Non conosco assolutamente nulla, non spetta a me, è un tema che non mi affascina, mi affascina l’idea che finalmente in Italia abbiamo acquisito un momento di serenità per non andare ad intaccare non solo il campionato scorso ma soprattutto i prossimi campionati. Abbiamo chiuso, adesso rimbocchiamoci le maniche, stabiliamo delle regole ferree per tutti ed andiamo avanti”.