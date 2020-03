Doppi passi, tacchi, dribbling ubriacanti. Giocate alla Cristiano Ronaldo, o meglio, giocate di Cristiano Ronaldo. Così la Juventus ha voluto ricordare queste bellezze per gli occhi, esaltando il suo fuoriclasse con un montaggio di alcune delle sue prodezze stagionali, pubblicato sui suoi canali ufficiali. Un piccolo assaggio per scatenare i tifosi bianconeri e di CR7, vogliosi di rivederlo presto all’opera. Numeri da capogiro, come quelli messi a referto: 25 go in 32 partite, 13 in 10 da quando è iniziato il 2020.

