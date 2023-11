DaLarga e bella vittoria dell'Italia Under 19 sul Lichtenstein nella gara d'esordio del gruppo 4 della prima fase di qualificazione ai prossimi Europei: 7-0 il risultato finale, con due bianconeri grandissimi protagonisti.Non si può non partire da Lorenzo Anghelè, entrato al 46' e autore di una splendida tripletta. In gol anche Alessio Vacca, schierato titolare e autore del gol del 2-0. È sceso in campo anche Diego Ripani.