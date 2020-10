Il suo rientro è stato a fuoco lento, dopo una stagione sfortunatissima in cui ha riportato la rottura del legamento crociato. Ma adesso Merih Demiral è tornato come un’esplosione vulcanica, trovando anche la maglia da titolare contro il Crotone, mentre a Kiev e egregiamente subentrato a pochi minuti dall’inizio a causa dell’infortunio di Chiellini. I minuti racimolati in nazionale gli hanno fatto bene, perché adesso il turco è in condizione ed offre a Pirlo un’alternativa di livello nella retroguardia. Tanto da meritare gli omaggi della Juventus, che attraverso i social ha coniato un soprannome: “Chiamatelo DemiWALL”.