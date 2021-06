Da Juventus.com.



Un sabato a due facce per i nostri bianconeri impegnati con le rispettive Selezioni. Alle ore 18.00 il Galles di Aaron Ramsey è sceso in campo e circa due ore dopo ha salutato definitivamente EURO 2020 dopo la sconfitta per 4-0 contro la Danimarca.



Poi è arrivata l’ora dell’Italia di Bonucci, Chiesa, Chiellini e Bernardeschi e in una serata non semplice, alla fine, è arrivata la qualificazione ai quarti di finale. La gara contro l’Austria si è rivelata complicata e molto combattuta e dopo 90 minuti il punteggio era ancora sullo 0-0. È arrivato il momento dei tempi supplementari e a sbloccare la situazione di totale equilibrio ci ha pensato, dalla panchina, proprio Chiesa con un gol splendido, costruito alla perfezione. L’entusiasmo del momento ha permesso agli Azzurri anche di raddoppiare con Pessina prima di vedere ridursi la distanza con l’Austria sul 2-1. Questo risultato, però, durerà fino alla fine permettendo all'Italia di strappare il pass per il prossimo turno.