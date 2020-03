In attesa della ripresa del campionato, se si riprende, la Juventus ha voluto regalare ai propri tifosi qualche sprazzo di calcio giocato, quello che di più a tutti. Protagonista del video Instagram è Rodrigo Bentancur, che il club bianconero ha voluto esaltare con le migliori giocate di questa stagione. Centrocampista moderno, dotato di tecnica, palleggio e fisico, ha tutte le carte in regola per ricoprire qualsiasi ruolo del campo. Sarri lo ha impiegato principalmente come mezzala, ruolo in cui gli manca ancora un pizzico di propositività negli inserimenti per diventare devastante. Mezzala, appunto, ma non solo. Nelle ultime uscite, prima dello stop forzato, Sarri lo aveva impiegato in cabina di regia al posto di Pjanic ottenendo ottimi risultati. Insomma, un centrocampista totale, presente e futuro della Juventus.