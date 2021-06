Negli ultimi anni è capitato spesse volte che Sergio Aguero venisse accostato alla Juventus. Anche all'indomani dell'ufficialità del suo addio al Manchester City, quella bianconera sembrava poter essere una pista calda. A svelare la verità, però, è intervenuto il padre dell'attaccante che, a ​Radio la Red, ha raccontato quali squadre lo hanno cercato e il rapporto con Guardiola: "Non credo a Guardiola. Non ha mai voluto Sergio, perchè vuole essere lui il protagonista assoluto di tutte le squadre che allena. Il Tottenham, l'Arsenal e il Chelsea sono state tra le squadre interessate a lui fino all'ultimo momento. E se non fosse rimasto in Inghilterra sarebbe potuto andare anche in Italia".