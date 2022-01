Le ore passano e l'adrenalina comincia a farla da padrona nell'animo di tutti i tifosi milanisti e juventini, coinvolti in quello che sarà il big match di questa sera tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Massimiliano Allegri.



Ma quella di questa sera sarà una gara speciale e senza precedenti, così come lo è stata quella di ieri sera tra Inter e Venezia. Già, perche come si può apprendere anche dai dati raccolti dalla piattaforma Opta, tra la gara dei nerazzurri e quella dei rossoneri trascorrerà appena un giorno. Nulla di anomalo fin qui, se non fosse che entrambe le gare vengono disputate in casa e si tratterebbe del primo ed unico caso nella storia di San Siro, dove inevitabilmente ci finirà anche la Juve.