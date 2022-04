3 - La #Juventus ha vinto tre trasferte di #SerieA di fila per la prima volta in questa stagione; i bianconeri non ci riuscivano dal finale dello scorso campionato (maggio 2021). Striscia.#CagliariJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 9, 2022

Con la vittoria ottenuta contro il, laha centrato il suo terzo successo in trasferta consecutivo dopo quelli contro l'Empoli e la Sampdoria: è la prima volta in stagione, visto che non accadeva dalla fine dello scorso campionato (Udinese, Sassuolo, Bologna). Lo segnala Opta.