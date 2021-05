Più passano le settimane e più aumentano i rimpianti della Juventus per una stagione del tutto negativa. Lo ha detto Andrea Pirlo, l'ha confermato Gigi Buffon dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Abbiamo perso cinque punti con la Fiorentina e cinque col Sassuolo. Stiamo parlando di punti che prima non perdevamo mai". Dieci punti totali, con i quali i bianconeri si sarebbero potuti giocarselo scudetto. Il rimpianto c'è e aumenta se si pensa che la Juve ha lasciato molti più punti per strada con le piccole che con le concorrenti.



IL BILANCIO - Contro il Crotone, già in Serie B da qualche settimana, la Juve ha pareggiato 1-1 all'andata nell'ottobre scorso; così come è successo contro il Benevento, oggi in corsa per la salvezza. Un punto in due partite, bottino minimo che non è arrivato contro la Fiorentina (0-3 interno) e al ritorno col Benevento (0-1). Il derby col Torino è finito 2-2 e nella gara di ritorno con la Fiorentina non si è andati oltre l'1-1. Risultato: in sei partite contro squadre che lottano per non retrocedere la Juve ha lasciato 14 punti. Decisamente di più rispetto a quelli non presi contro le squadra nella parte sinistra della classifica: tra Verona, Napoli e Atalanta, la squadra di Pirlo ha perso 4 punti.