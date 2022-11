Chissà se serviva solo tempo. O chissà se serviva solo un po' di compattezza, un po' di più. Ma la sensazione che lascia la Juventus, mentre palleggia in faccia ai palleggiatori, mentre arringa e ringhia contro ladei pochi gol subiti e dell'enorme aggressività, è che ormai abbia superato la prima prova che si era posta: quella di ritornare una grande squadra.Per nulla spettacolare, finalmente sostanziale. Efficace. Senza perdersi in leziosismi forzati.Tutto passa naturalmente dalla crescita dei singoli, la più grande differenza col passato.Ed eccolo, il momento giusto, se l'è giocato la Juventus B - per infortuni, sfortuna, scelte forse sbagliate - e non ha perso un incontro di quelli decisivi, con buona pace della Champions. Anzi: forse con quest'atteggiamento, la gara fondamentale in casa col Benfica avrebbe avuto un altro risultato. A cascata, sarebbe stata una Juve parecchio diversa. 'Se' e 'ma' non cambiano il mondo bianconero, quantomeno rinfrancato, se non addirittura ristabilito e guarito dagli ultimi risultati. Oggi Max si affida ai nuovi totem, che non è Bonucci e non è nemmeno Cuadrado.I tre simboli di Juve-Lazio diventano immagini totali del filotto fondamentale della Juventus. Che lascia un sapore dolce al palato poco prima della sosta e tutto il retrogusto è il potenziale di crescita con tutti gli effettivi.Questa Juve così cattiva e ambiziosa, più Pogba. C'è tutto il tempo del mondo per recuperare, anche se il terreno sembra infinito. C'era poco tempo per fare invece la Juventus: Allegri l'ha risollevata al momento giusto, seminando e raccogliendo, contadino di coraggio.